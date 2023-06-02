Опасность – в детской ладошке: страшные последствия гаджетов

Лет 15 назад РАБАТ проводил опрос ко Дню защиты детей. Тогда у взрослых спрашивали, от какой опасности они хотели бы защитить своего ребенка прежде всего.

Ответы были разные: от дурного влияния улицы, лихачей-водителей, наркотиков, неадекватных взрослых, которые «давят» на беззащитных малышей… И сегодня, много лет спустя, большинство этих опасений не исчезли. Разве что о «дурном влиянии улицы» родители почти не говорят. Сегодня улицу заменила другая опасность. Дети засели дома, уткнувшись в смартфоны. Смотреть на экран стало куда интереснее, чем общаться во дворе с приятелями.

А родители разводят руками: как защитить детей от дурного влияния… смартфона.

Невеселые картинки

Каждый день, выходя из дома, мы видим калейдоскоп привычных картинок.

Вот парень и девушка сидят в кафе. У них свидание. Только почему-то сморят они не друг на друга, а каждый – в свой гаджет. И молчат…

Молодые мамы выгуливают своих чад в парке. Но они не разговаривают с малышами, не рассказывают о деревьях и цветах, не предлагают познакомиться с мальчиком или девочкой, чтобы вместе побегать-поиграть. У мамы и малыша – в руках «игрушки» позабавнее. И оторваться от них нет никакого желания…

Заходим в автобус, и там все сидят, уставившись в свои телефоны. Разговориться между собой могут разве что пенсионеры: им по старой привычке все еще интересны сидящие рядом люди, а не черные бездушные коробочки.

Эти люди многое повидали, много чего знают. Но вот как оторвать своих детей и внуков от смартфонов и вернуть к живой жизни, посоветовать не могут. Только жалуются друг другу, что даже в семье дети перестали разговаривать с родителями, а общих тем с бабушками и дедушками и вовсе не стало.

Реальная угроза

Тесное общение со смартфоном таит большую опасность для маленького ребенка. В чем она, объясняет в своем блоге детский психолог Екатерина Кес.

«Для малышей раннее знакомство с гаджетами и чрезмерное времяпрепровождение в них идет вразрез с возрастными, конкретными и очень важными задачами: изучать свойства окружающего мира, манипулировать предметами, изучать возможности и способности своего тела, развивать крупную и мелкую моторику, что напрямую связано с развитием речи, – говорит психолог. – Гаджеты попросту тормозят психическое развитие ребенка. У более старших детей ежедневное «залипание» в гаджетах по 5-8 часов ведет к социальной дезадаптации. Вместо того чтобы общаться со сверстниками и через различные ситуации учиться договариваться, уступать, отстаивать свои границы, убеждать, доказывать, делиться, защищать, мириться, ребенок проводит время один на один с электронным другом».

Специалисты предупреждают, что после постоянного многочасового потребления огромных потоков не связанной между собой информации (к примеру, просмотра «ТикТока») у детей формируется поверхностное, «калейдоскопическое» восприятие и мышление. Стоит ли удивляться, что потом им крайне сложно вдумчиво и внимательно изучать школьные предметы, концентрировать внимание, связно и логично формулировать мысли.

Если вы чуть не с младенчества суете малышу в руки смартфон, чтобы он не досаждал и не приставал к вам, не удивляйтесь, что в школе он не будет «тянуть» программу.

Вы считаете, что чтение вслух и пересказ сказок вполне можно заменить тупым мультиком или шаблонной игрушкой на экране? Тогда приготовьтесь, что ваш ребенок вырастет человеком без воображения, неспособным предугадывать события, строить планы и делать жизненный выбор. Ведь он привык пережевывать готовую визуальную «жвачку», которую ему пихают с экрана. А потребность мыслить и что-то решать самому у него так и не сформировалась.

Неврологи предупреждают, если человек (будь то ребенок, подросток или взрослый) привык ложиться в постель в обнимку с гаджетом, то ждите появления у него стойкой бессонницы. Профессор Гарвардской медицинской школы Чарльз Кзейслер провел эксперимент, в ходе которого люди читали на ночь книги с планшета. В результате они лишились здорового спокойного сна. И все потому, что использование гаджета перед сном замедляет выработку мелатонина – гормона, который отвечает за сонливость и здоровый циркадный ритм.

Когда вы смотрите на экраны гаджетов, ваш мозг забывает, что вы собирались спать, и продолжает работать в «дневном режиме».

А знаете, чем чреват недосып у детей? Медики фиксируют такие проблемы, как:

* отставание от сверстников в физическом или интеллектуальном развитии;

* истерики, нервные срывы и капризы;

* снижение концентрации, внимания и падение успеваемости;

* конфликты с родными и друзьями.

И все это из-за, казалось бы, такой мелочи: ну подумаешь не выспался ребенок!

Как убежать от зависимости

Конечно, очень наивно думать, что сегодня можно полностью оградить детей от общения с такой техникой. Развернуть время назад, остановить технический прогресс невозможно. Компьютеры, планшеты, смартфоны – наша неизбежная реальность. Но они не должны превращать нас в свое подобие. Дело взрослых сделать так, чтобы у ребенка не развилась смартфонозависимость, чтобы его связь с внешним миром формировалась через людей: маму, папу, бабушку и дедушку, одногруппников в детском саду, друзей в школе и во дворе.

А с чего начать? Во-первых, подать личный пример.

По мере того, как малыш растет, он учится подражать действиям взрослых. В этом смысле мамочка, часами зависающая в интернете, – худший пример. Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок был одержим гаджетами, сами не злоупотребляйте ими. Используйте время, которое вы проводите с малышом, для личного общения и развития.

Интересный факт. Ученые из Израиля выяснили, что мамы, в руках которых был смартфон, уделяли своим малышам в четыре раза меньше внимания и реагировали на детские просьбы.

Шаг второй. Договоритесь о количестве времени, которое в вашей семье будет выделено на пользование смартфонами . И следите за тем, чтобы это правило строго соблюдалось. Не пользуйтесь гаджетом во время еды. Не применяйте его в виде усыпляющего средства. Вспоминаем: для малыша нет ничего лучше сказки или хорошей детской книжки, которую перед сном читают мама с папой.

Для детей от двух лет предельное время в смартфоне должно составлять не больше часа в день. И разбить его нужно на несколько частей, например, на четыре раза по 15 минут.

Еще одно правило: сами формируйте контент для вашего подрастающего ребенка. Ищите интерактивные образовательные занятия, соответствующие возрасту, или игры, которые помогут развить способности маленького человека.

Обязательно защитите паролем смартфоны взрослых членов семьи. Учтите, что существуют приложения и программное обеспечение, которые можно использовать для блокировки доступа к определенным сайтам.

Уделяйте как можно больше времени живому общению в семье. Ищите занятия, которые будут доставлять ребенку удовольствие не меньшее, чем просмотр интернет-контента. Проводите больше времени вместе: играйте, читайте, гуляйте, рассказывайте, расспрашивайте и сами отвечайте на вопросы.

Помните, что в раннем возрасте для ребенка нет большего удовольствия, чем общение с мамой и папой. А для вас нет лучшей цели, чем защитить своего ребенка от опасностей. В том числе от бесконтрольного пользования современными гаджетами, переходящего в зависимость.

Яна КОТТ