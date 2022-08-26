В Шымкенте растет вероятность заражения желтухой

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента призывают жителей быть бдительней. С начала года выявлено три случая заражения вирусным гепатитом А.

Главная защита от вируса — мыть руки перед едой, тщательно промывать овощи и фрукты, а что касается биологического заражения, там только один способ — предохраняться.

Инкубационный период вируса гепатита А длится от 7-ми до 50-дней, при этом вирусоноситель является переносчиком инфекции. В народе эту болезнь называют желтухой. Это заболевание поражает печень!

«Гепатит передается через воду, некачественные продукты и несоблюдение гигиены. Не за горами новый учебный год, чаще всего подвержены болезни подростки и дети, что они едят дома и в школьных столовых нужно следить за этим. Касается это и взрослых, кто часто пользуется услугами салонов красоты. Есть выход — это прививка», — говорит Айгуль Турымбетова, заместитель главного санитарного врача г. Шымкента.

В Шымкенте выявлены заражения «гепатитом В» без штамма дельта 91 случай, и 190 случаев хронического «гепатита С». По сравнению с прошлым годом наблюдается рост.

Есть еще и опасность заражения чумой, но к счастью, по словам сотрудников ведомства, случаев заражения страшной болезнью в Шымкенте нет за последние 20 лет. Если вы хотите получить прививку от гепатита, нужно обратиться в свою поликлинику.