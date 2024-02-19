В Казахстане выросла заболеваемость вирусными гепатитами

В прошлом году заболеваемость выросла в 4 раза, но в некоторых регионах больше чем в 10 раз. По словам врачей, все дело в массовой выявляемости.

Анализ на гепатиты берут перед любыми операциями и во время беременности. Кроме того, казахстанцы стали чаще отказываться от прививок, которые могут защитить от вируса.

Алия переболела вирусным гепатитом С. Девушка попросила не показывать ее лицо. Болезнь выявили, когда Алия хотела стать донором и сдать кровь. Диагноз буквально поверг ее в шок. Но к счастью, болезнь успешно поддалась лечению.

«Мне прописали трехмесячный курс лечения. Лекарства выдали бесплатно, и когда я прошла контрольные анализы, вируса в крови уже не было. Я думаю, что заразилась, когда делала маникюр», — говорит Алия.

Заболеваемость вирусными гепатитами в Казахстане растет. За прошлый год в 4 раза. Показатель на 100 тысяч человек в среднем вырос с 2,5 до 10 случаев.

При этом высокая заболеваемость была не по всей стране, а лишь в отдельных регионах. В антилидерах оказались Шымкент, где частота заражения была в 12 раз выше республиканского уровня и Акмолинская область — в 7 раз выше. Следом идет Абайская область, где частота заражения вирусами гепатита была в 3 раза выше, чем в среднем по стране.

По словам инфекционистов, статистика заболеваемости вирусными гепатитами увеличилась за счет выявляемости. Уже несколько лет перед любой операцией или хирургическим вмешательством, пациентов диагностируют на гепатиты. Проверяют на них и после операций или переливания крови. Главным инструментом борьбы с гепатитами остаётся вакцинация. Врачи говорят, она на 95% предотвращает развитие хронических форм болезни. В Казахстане прививки от гепатита А и В детям ставят бесплатно. Но в последние годы родители стали отказываться от вакцинации.

«Раньше лет 20 назад гепатита В острого было очень много, с 1997 года государство проводит вакцинацию от гепатита В. В первые сутки в роддоме малыш получает первую инъекцию, вакцины гепатита В, ее проводят трехкратно. Но к сожалению многие отказываются от прививки», — говорит Татьяна Касымова, врач-гепатолог.

Врачи говорят, гепатит не приговор. Гепатит А и С успешно лечатся, при гепатите В вирусную нагрузку в течение всей жизни снижают медикаментозно. Сложнее поддается лечению вирус гепатита Д. Вирусы гепатита дают грозные осложнения, такие как цирроз и рак печени. В некоторых тяжелых случаях спасти жизнь человеку может только пересадка органа.