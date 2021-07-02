Жаркая погода для многих стала настоящим испытанием.

От жары люди спасаются как могут. Прибавилась работа и у медиков, передает Оtyrar.kz.

Между тем, прогнозы синоптиков на ближайшие дни не утешают. Тропосферные потоки с территории Ирана продолжают нагонять аномально жаркий воздух в Казахстан. Самую высокую температуру воздуха синоптики зарегистрировали в Кызылкуме — 45 градусов.

А самую комфортную, и даже прохладную, на станции Шуылдак Толебийского района Туркестанской области — 26 градусов тепла.

Асия Кыдырбаева, начальник отдела Туркестанского областного филиала РГП «Казгидромет»:»В Шымкенте в эти выходные ночью температура воздуха 22-24 градуса, днем в тени 37… 39 градусов. Очень жарко будет 6 и 7 июля, столбики термометра будут на отметке отметке 40… 42 градуса».

Спадет жара на юге только 8-го июля. Температура воздуха на территории будет в пределах 31… 35 градусов. В горных районах Туркестанской области температура воздуха опустится до 28 градусов.