Сейчас чтобы прописаться по месту жительства вам достаточно иметь доступ в интернет и 15 минут свободного времени.

Если по каким-то причинам у вас нет постоянной прописки, рекомендуем как можно скорее это исправить – в случае отсутствия прописки, вас могут оштрафовать.

Вот инструкция как это сделать через портал электронного правительства:

— Авторизуйтесь на eGov.kz с помощью ЭЦП

— Найдите в поиске услугу «Регистрация по месту жительства населения РК» и щелкните «Заказать услугу онлайн»

— Заполните заявку и подпишите ее с помощью ЭЦП. Собственник жилья также через eGov дает свое согласие.

— Срок оказания услуги не больше 15 минут, уведомление об обработке вашей заявки придет в личный кабинет.

Прописаться можно и через ЦОН, но для этого обязательно личное присутствие собственника жилья и его согласие.

Прописывайтесь быстро и комфортно!