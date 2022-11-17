Как оформить прописку онлайн, не выходя из дома

В филиале «Правительства для граждан» по городу Шымкент напомнили, что собственники жилья будут получать SMS о прописке новых лиц. А также — рассказали как быстро прописаться по новому адресу.

Прописаться можно и онлайн. Процедура займет 20 минут, оплачивать госпошлину не надо.

По словам пресс-секретаря филиала «Правительство для граждан» по Шымкенту Алтынай Татаевой, теперь при прописке граждан через ЦОН собственник жилья получит на свой телефон сообщение с данными человека, которого он прописал. Если же собственник захочет выписать кого-то со своей жилплощади – человек которого выписали, также получить сообщение об этом.

Данную услугу можно получить двумя способами:

Первый способ – через портал Egov.kz. Для этого вам нужно иметь ЭЦП, либо быть зарегистрированным в базе мобильных граждан. Если вы хотите прописаться по новому адресу, то подаете заявку. Собственник жилья одобряет ее с помощью ЭЦП. Обработка заявки и ее одобрение займет несколько минут.

Второй способ – прямое обращение в ЦОН. Для этого вам необходимо заранее забронировать очередь.

Выписать человека по месту жительства также можно онлайн через портал eGov. У собственника жилья должна быть электронно-цифровая подпись (ЭЦП).

Добавим, что с начала года через ЦОНы города прописались 31 тысяч шымкентцев.