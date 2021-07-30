В дежурную часть Келесского РОП с заявлением обратилась одна из местных жительниц.

Со слов женщины, в ее магазин проник неизвестный и похитил из кассы 30 тысяч тенге, а также напитки и сигареты на 17 тысяч тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого. Стражи порядка задержали вора по месту жительства.

Задержанным оказался односельчанин потерпевшей. Как выяснилось, в день кражи подозреваемый выпил, затем с целью “легкой наживы” с помощью подручных средств вскрыл окна магазина и похитил первые попавшие на глаза вещи и скрылся. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК “Кража“. Подозреваемый находится под подпиской.