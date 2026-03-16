Эскалация на Ближнем Востоке: ООН предупреждает о риске миграции

ООН и Международная организация по миграции предупредили, что военные действия на Ближнем Востоке могут спровоцировать новую волну миграции из региона. Если миллионы людей решат покинуть свои дома, страны ЕС могут оказаться в непростой ситуации.

По данным организации по миграции, более 19 миллионов человек на Ближнем Востоке уже находятся в состоянии внутреннего перемещения из-за военных конфликтов, насилия и стихийных бедствий. Часть людей, у которых есть ресурсы, сможет покинуть страну и устроиться за границей, арендовать жильё, поселиться в гостинице или присоединиться к родственникам.

Но настоящая проблема, говорят эксперты, это простые граждане, у которых есть желание уехать, но нет средств. Многие будут вынуждены мигрировать нелегально. Иран, страна с населением около 90 миллионов человек, и даже если уехать решит лишь один процент, это может стать проблемой.

К тому же риск миграции касается не только Ирана, но и других стран ближневосточного региона.

«Нашей стране на первом этапе сейчас, который происходит, да, действия, опасаться особо нечему. Но есть один момент, в Иране проживают наши кандасы, этнические казахи, да, вот у них могут появиться желания уехать в свою историческую родину. Другой момент, это вот иранцы, которые могут приехать к нам. Но, с одной стороны, являемся ли мы, Казахстан, для этих беженцев, для мигрантов, привлекательной страной?», — Жандос Сарсенбеков, магистр политических наук.