Дети беженцев имеют право на бесплатное обучение

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК напомнили о законодательстве, регулирующем правовое положение и меры поддержки беженцев в Казахстане.

«Статус беженца присваивается иностранцу, который покинул свою страну из-за обоснованного страха преследований по признаку расы, вероисповедания, национальности, гражданства, социальной группы или политических убеждений», — отметили в ведомстве.

Беженцы имеют право на трудовую и предпринимательскую деятельность без получения специального разрешения, бесплатную медицинскую помощь в рамках ГОБМП, а также бесплатное дошкольное, начальное и среднее образование для детей. Высшее образование предоставляется на конкурсной основе.

«Наравне с гражданами страны беженцы могут получать адресную социальную помощь в виде денежных выплат», — подчеркнули в Министерстве труда.

Для получения статуса беженца необходимо обратиться с письменным ходатайством в местный исполнительный орган в течение пяти дней с момента прибытия или возникновения угрозы преследования.

Беженцы также могут подавать документы на постоянное место жительства и гражданство Казахстана. Закон запрещает их высылку в страны, где их жизни или свободе угрожает опасность.