Пожар произошел в населенном пункте Тәуелсіздік 20 жыл Абайского района по улице Аккуз.

В 12:31 к диспетчеру поступило сообщение о пожаре.

Как выяснилось, на месте происшествия горела крыша 1-этажного жилого дома. Общая площадь пожара составила 120 кв. м. Внутри дома на кухне находился газовый баллон емкостью 50 литров.

Оперативные действия младшего сержанта гражданской защиты Нурлыбека Тунгышбаева предотвратили возможный взрыв.

Пожарные подразделения потушили пожар за 15 минут. Жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания.

На тушении пожара были задействованы 25 сотрудников личного состава, 5 единиц техники Службы пожаротушения, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф.