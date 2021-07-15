В постановлении главного санитарного врача РК Ерлана Киясова говорится о том, что прибывших из-за границы казахстанцев ждет трехдневный карантин.

«Прибывшие граждане Республики Казахстан и лица, имеющие вид на

жительство на территории Республики Казахстан, при отсутствии Справки и

документа о получении вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан,

подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного

обследования на COVID-19 методом ПЦР.

Забор материала для лабораторного обследования на COVID-19 осуществляет специалист первичной медикосанитарной помощи.

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19,

прибывшим лицам с отрицательным результатом проводится разъяснение о

возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки.

Прибывшие лица с положительным результатом лабораторного

обследования на COVID-19, госпитализируются в инфекционный стационар.