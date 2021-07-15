В постановлении главного санитарного врача РК Ерлана Киясова говорится о том, что прибывших из-за границы казахстанцев ждет трехдневный карантин.
«Прибывшие граждане Республики Казахстан и лица, имеющие вид на
жительство на территории Республики Казахстан, при отсутствии Справки и
документа о получении вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан,
подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного
обследования на COVID-19 методом ПЦР.
Забор материала для лабораторного обследования на COVID-19 осуществляет специалист первичной медикосанитарной помощи.
После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19,
прибывшим лицам с отрицательным результатом проводится разъяснение о
возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки.
Прибывшие лица с положительным результатом лабораторного
обследования на COVID-19, госпитализируются в инфекционный стационар.