Расширяется список вузов, которые проведут акции среди вакцинированных студентов и преподавателей.

Напомним, ранее Министерство образования и науки сообщило о поручении главы ведомства А.Аймагамбетова по стимулированию студентов и преподавателей к вакцинации для защиты своего здоровья.

Меры уже приняли 20 казахстанских вузов, на сегодня список пополнился еще 8 университетами.

Таким образом ректоры вузов поддерживают работу по усилению темпов вакцинации, которая сейчас проходит во всем мире.

Прилагаем перечень вузов и конкретных мер, принятых для стимулирования студентов и преподавателей к вакцинации.

Satbayev University

Карагандинский технический университет

Атырауский университет нефти и газа имени С.Утебаева

Торайгыров Университет

Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина

Южно-Казахстанский государственный педагогический университет

Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Ясави

Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати