Расширяется список вузов, которые проведут акции среди вакцинированных студентов и преподавателей.
Напомним, ранее Министерство образования и науки сообщило о поручении главы ведомства А.Аймагамбетова по стимулированию студентов и преподавателей к вакцинации для защиты своего здоровья.
Меры уже приняли 20 казахстанских вузов, на сегодня список пополнился еще 8 университетами.
Таким образом ректоры вузов поддерживают работу по усилению темпов вакцинации, которая сейчас проходит во всем мире.
Прилагаем перечень вузов и конкретных мер, принятых для стимулирования студентов и преподавателей к вакцинации.
Satbayev University
Карагандинский технический университет
Атырауский университет нефти и газа имени С.Утебаева
Торайгыров Университет
Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина
Южно-Казахстанский государственный педагогический университет
Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Ясави
Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати