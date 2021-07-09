Одной из ключевых мер, направленных на снижение уровня заболеваемости, является вакцинация.

За последние недели темпы вакцинации нарастают, ежесуточно в РК прививаются 80-100 тысяч человек.

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

«Необходимо отметить нарастающие темпы вакцинации за последние недели. На сегодняшний день по республике ежесуточно прививается в среднем около 80-100 тысяч человек. Вакцинация — единственный способ уменьшить распространение вируса и вернуться к прежнему образу жизни, работе, общению, семейным традициям и путешествиям. Ваше крепкое здоровье – наша главная цель», — сказал М.Шоранов.

Первый вице-министр отметил, что со 2 июля вступило в силу постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №31 согласно которого ограничивается допуск на работу в очном режиме работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).

Лица, не получившие полный курс вакцинации, допускаются к очному формату работы при предоставлении отрицательного результата ПЦР-тестирования 1 раз в 7 дней.

На сегодняшний день в РК использовано 6,3 млн доз вакцины, из них первым компонентом привито 4 020 128 человек, что составляет 40,6% от подлежащего населения.

Вторым компонентом охвачено 2 283 761 человек.

В прививочных пунктах имеется достаточное количество доз вакцины: порядка 776 тысяч первого компонента и 1 млн 400 тысяч – второго компонента.