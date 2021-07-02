На сегодняшний день в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан вносятся изменения, где представлена новая версия электронного «паспорт вакцинации» в сервисе «Цифровые документы» мобильного приложения eGov mobile разработанного Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана совместно Министерством здравоохранения Республики Казахстан.

Электронный документ доступный на 3-х языках выдается после прохождения всех этапов вакцинации гражданам.

В новой версии электронного документа добавились новые данные, такие как дата рождения, номер паспорта, QR-код.

Владелец документа может предъявить запрашивающей стороне QR-код, что поможет убедиться в легитимности документа.

При сканировании кода осуществляется переход на страницу с данными о вакцинации пациента, на которой с целью защиты утечки персональных данных о прохождении вакцинации пациентом, данные в Справке скрыты (часть данных отмечена ***).

При необходимости пользователь мобильного приложения имеет возможность поделиться своим электронным документом посредством мессенджеров в телефоне.

Для подтверждения вакцинации человеком, у которого нет возможности предоставить электронный паспорт вакцинации, размещенного в сервисе «Цифровые документы» мобильного приложения eGov mobile имеется возможность предоставления Справки на бумажном носителе, распечатанной медицинским работником из информационной системы медицинской организации.