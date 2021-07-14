В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» в Шымкенте устанавливают таблички с QR-кодом на 50 улицах города, расположенных на территории Аль-Фарабийского района, передает otyrar.kz.

Они появились на домах в микрорайонах Акжайык, Наурыз, Сауле, Отрар, Көркем (Забадам), Химфарм, Самал-2, Туркестан (Бам).

Цифровизация улиц позволит эффективно и планомерно проводить планируемую «Национальную перепись населения РК».

Кроме того QR-код на табличке может использоваться жителями как средство информационной помощи.

Напомним, что в 2020 году на 672 многоэтажных жилых домах и 75 улицах, расположенных на территории Аль-Фарабийского района, установлены таблички нового образца с QR-кодом и индексом.