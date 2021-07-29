На одной из улиц города Кентау оперативники остановили автомашину «ВАЗ» установившую дополнительные сигналы, водитель которой не подчинился полицейским.

Стражи порядка задержали нарушителя правил дорожного движения и проверили документы.

При проверке в салоне автомобиля полицейские обнаружили 5 полиэтиленовых пакетов и 24 спичечных коробка с содержимым, похожим на наркотики.

Изъятые вещественные доказательства сотрудники полиции направили на экспертизу.

Согласно заключению, наркотические средства оказались марихуаной, общим весом около 5 кг. Подозреваемого, жителя Туркестана, доставили в отдел полиции.

Проводится досудебное расследование.