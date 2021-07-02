Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемую в краже золотых изделий у соседки.

В дежурную часть Тюлькубасского РОП с заявлением о краже ювелирных украшений обратилась местная жительница. Как пояснила потерпевшая, накануне в ее дом проникли неизвестные и похитили золотые изделия на сумму около полмиллиона тенге.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место преступления и опросили возможных очевидцев. В результате полицейские Тюлькубасского РОП в течение суток задержали подозреваемую в краже и доставили в районный отдел полиции.

Следствием установлено, что задержанная женщина оказалась соседкой потерпевшей. Подозреваемая дождалась момента, когда хозяйка выйдет из дома, и совершила кражу золотых изделий.

Похищенное имущество стражи порядка сразу же вернули законной владелице. В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК “Кража”. Она находится под подпиской.