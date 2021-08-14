На основании поручения акима города о формировании комфортной среды проживания в отдаленных микрорайонах города на 144 улицах, общей протяженностью 52,7 км, был уложен щебень. Об этом сообщили в городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

По словам специалистов управления, 131 улица общей протяженностью 47,2 км находятся в Абайском районе, остальные 13 улиц — это 5,2 км расположены в Аль-Фарабийском районе.

В частности, работы по укладке щебня проведены на улицах жилых массивов Тауелсиздикке 20 жыл, Кокбулак, Жанаталап, Игилик, Кызылжар, Сауле, 276 квартал, Акжар-2. Данные работы выполняла подрядная организация ТОО «Асфальт».

В связи с тем, что вышеуказанные жилые массивы вошли в состав города после обретения статуса республиканского значения, работы по асфальтированию внутриквартальных улиц не проводились. А средний ремонт, согласно правилам, проводится после завершения работ по системам инфраструктуры.