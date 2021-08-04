В Шымкенте Абайский акимат совместно с организацией «Жасыл ел», «Молодежным ресурсным центром» Управления внутренней политики и по делам молодежи Шымкента, «Студенческими строительными отрядами» очистили от мусора 8 микрорайон.

Порядок наводит активная молодежь и волонтеры в возрасте от 16 до 29 лет.

Зеленым активистом Дина Батырбекова стала по зову сердца. Девушка остро переживает экологические проблемы. По мнению Дины, даже один фантик может «сломать» город. А регулярная и повсеместная уборка создает пространство, в котором всем живется хорошо. Объединившись, студенты-единомышленники, решили провести летние месяцы с пользой и стали волонтерами «Жасыл ел».

Надев маски и перчатки, студенты наводят порядок в 8-ом микрорайоне. Такие «десанты чистоты» молодые люди устраивают три раза в неделю. За свой труд получают зарплату.

Программа «Жасыл ел» действует с 2005 года, желающих поучаствовать с каждым годом становится больше.