Молодежь Туркестанской области на летних каникулах работает в трудовом отряде «Жасыл ел», и время с пользой для природы проводит, и при этом получает за это деньги.

Начиная с июня месяца, более 500 студентов стали «Жасылеловцами». Отметим, что 50% заработной платы студентов и безработной молодежи, привлеченных к сезонным работам, оплачиваются работодателем, остальные 50 процентов из республиканского бюджета.

В прошлом году, благодаря трудовому отряду «Жасыл ел», в 117 населенных пунктах области было возведено около 6 000 метров заборов и посажено более 100 000 саженцев деревьев. В прошлом году благоустроено 445,8 тыс. га парков и аллей.

Стоит отметить, что студенческий трудовой отряд в нашем регионе функционирует с 2009 года. За девять лет более 13 000 молодых людей в области были вовлечены к работам по благоустройству и озеленению.