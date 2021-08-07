7 способов проверить пенсионные накопления.

Способ 1. В мобильном приложении ЕНПФ. Перейдите в раздел «Услуги», выберите «Получение выписки с ИПС». Далее авторизуйтесь в системе с помощью ЭЦП либо ИИН и пароля. Укажите необходимый период времени, за который требуется выписка. Сформированную выписку можно отправить на электронную почту или в мессенджер.

Способ 2. В Личном кабинете на сайте enpf.kz. Войдите в Личный кабинет с помощью ИИН и пароля либо ЭЦП. Перейдите во вкладку «Услуги» и выберите «Получение выписки с ИПС». Укажите необходимый период времени, за который требуется выписка. Сформированную выписку можно сохранить или распечатать.

Способ 3. На электронную почту через Личный кабинет на сайте enpf.kz. Войдите в Личный кабинет с помощью ИИН и пароля либо ЭЦП. Перейдите во вкладку «Услуги» и выберите «Получение выписки с ИПС». Выберите опцию «На почту». Выписка будет направлена на адрес электронной почты, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ.

Способ 4. Посредством регулярной рассылки на электронный адрес, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ. Посетите один раз отделение Фонда и подпишите дополнительное соглашение о выборе способа информирования – «Посредством электронной почты», а также периодичность получения выписки. Выписка будет приходить на указанный электронный адрес с установленной периодичностью (ежемесячно, ежеквартально или раз в год).

Способ 5. На сайте «Электронного правительства для граждан» eGov.kz или в мобильном приложении eGov Mobile. Выберите услугу «Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда». Авторизоваться на портале можно через ЭЦП или с помощью одноразового пароля, который придет на номер телефона, зарегистрированный в Базе мобильных граждан. Выписка будет отражена в Личном кабинете на портале.

Способ 6. На почтовый адрес, зарегистрированный в базе данных ЕНПФ один раз в год в ходе ежегодного информирования. Для этого выберите способ информирования – «посредством услуг почтовой связи», единожды посетив отделение Фонда. Выписку вручит лично сотрудник Казпочты.

Способ 7. В любом региональном отделении ЕНПФ, куда можно обратиться лично с документом, удостоверяющим личность. Выписку распечатает сотрудник Фонда и ответит на все вопросы.