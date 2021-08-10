К 176 годовщине со дня рождения великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева Библиотека Елбасы подготовила видеоролик.

Творческое наследие Абая обогатило историю и культуру казахского народа, став его настоящим духовным достоянием, никогда не теряющим своей значимости.

https://www.instagram.com/p/CSYduJIiYzZ/

Как поэт, Абай поднял импровизационную поэзию казахов до уровня классической поэзии, расширил ее тематику, внедрил доселе неизвестные ей жанры и формы. Богатейшее наследие Абая Кунанбаева представляет собой замечательное явление и в истории мировой культуры. Произведения выдающегося мыслителя переведены на многие языки мира.