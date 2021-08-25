Об этом рассказали акмолинские полицейские, передает Polisia.kz.

Как сообщили в миграционной службе, согласно статье 492 КоАП РК, гражданин, несвоевременно обратившийся за получением удостоверения личности, может быть подвергнут к административной ответственности.

Так, согласно административному Кодексу, проживание граждан РК без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности либо без регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания сроком от десяти дней до одного месяца влечет предупреждение.

Если время проживания граждан Республики Казахстан без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности либо без регистрации по месту жительства превышает один месяц, то штраф составляет 7 МРП.

Кроме того, сотрудники миграционной службы ДП Акмолинской области пояснили, что постоянное проживание в Казахстане иностранца или лиц без гражданства без регистрации по постоянному месту жительства либо без вида на жительство или без удостоверения, без гражданства или по недействительному виду на жительство, удостоверению лица без гражданства сроком более десяти дней влечет штраф в размере 10 МРП.

Такой же размер штрафа предусмотрен в случае несвоевременного извещения органов внутренних дел об утере паспорта, вида на жительства либо удостоверения лица без гражданства.