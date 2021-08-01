При поддержке Департамента полиции Шымкента он поступил в Карагандинскую Академию МВД РК им. Б.Бейсенова.



Воспитанники детского дома №4, расположенного в жилом массиве Сайрам, с начала 2019 года по инициативе начальника Департамента полиции города Шымкента генерал-майора Ералы Жумаханбетова находятся под опекой стражей порядка.

Вот уже 3 года полицейские всячески помогают и поддерживают детей. В каждый праздник ребята не остаются без внимания.



Стражи порядка в течение всего этого времени организовывали для ребят ряд развлекательных, спортивных и поучительных мероприятий. Также, в детском доме были открыты кружки по нескольким видам спорта, в которых воспитанников обучали тренеры из числа сотрудников полиции. В результате дети выступают на республиканских спортивных соревнованиях и занимают призовые места.

Полицейские способствуют их выбору правильного пути к светлому будущему. Так, один из воспитанников детдома Речинский Александр Сергеевич поделился, что хочет стать таким же сотрудником полиции, защищать людей, помогать им и пресекать правонарушения.

При поддержке Департамента полиции Шымкента он поступил в Карагандинскую Академию МВД РК им. Б.Бейсенова.

Личный состав департамента поздравляет Александра Речинского с поступлением в ВУЗ. Мы верим, что Александр закончит учебу с отличием и станет достойным сотрудником органов внутренних дел.

Отметим, что в детском доме №4 также воспитываются его три младшие сестры. По словам юноши, он хочет служить примером для своих сестер так же, как для него примером стал генерал-майор полиции Ералы Мусаалиевич. Он уверен, что их всех ждет светлое будущее.

Саша признается, что сотрудники полиции стали для ребят из детдома старшими братьями. Юноша благодарит Ералы Мусаалиевича за заботу, предоставленную возможность и обещает достойно служить Родине и оправдать доверие.