Все больше подростков вовлекают в наркобизнес в Казахстане

В наркобизнес вовлекают все больше несовершеннолетних. Пугающие данные привели в министерстве внутренних дел, передает OTYRAR.

В прошлом году за распространение синтетических наркотиков задержаны свыше 40 подростков, еще четверых задержали в январе этого года. В криминальный бизнес организаторы вербуют молодежь через интернет, обещая им «золотые горы», говорят в ведомстве. Нередко подростки, которые оказываются втЯнуты в незаконный оборот наркотиков, сами становятся наркозависимыми.

Бахытжан Амирханов, заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК:

«Важно подчеркнуть, что за сбыт наркотиков законодатель предусматривает уголовную ответственность с 14 летнего возраста, а наказание может достигать до 10 лет лишения свободы. Вполне естественно, что применение таких мер ответственности вызывает общественный резонанс, прежде всего, со стороны родителей этих ребят. Большинство убеждены, что наркотики могут коснуться кого угодно, но только не их семью. Поэтому хотелось бы обратить внимание уважаемых родителей, учителей, педагогов и просто неравнодушных граждан на важность и значимость воспитания подрастающего поколения»

Говорили в МВД и о профилактике бытового насилия. За неполные две недели января в стране зарегистрировано более четырёх тысяч сообщений о бытовых скандалах. Большинство агрессоров привлечены к административной ответственности. Основной причиной семейных конфликтов становятся пьянство, лудомания, разрушение моральных и этических принципов, говорят в МВД. Эти факторы, к слову, становятся частыми причинами разводов.

Ренат Зулхаиров, заместитель председателя комитета административной полиций МВД РК:

«С лицами, ранее попадавшими в поле зрения полиции за совершение бытового насилия, проведено 39 тыс. профилактических бесед. Выявлено 675 семьей находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей в неблагополучной социальной среде, с признаками насилия. Нами проведено анкетирование более 3,5 тысяч семей. Из них в 559 семьях установлен высокий риск совершения повторных правонарушений. Для оказания социальной помощи по ним направлены информации в заинтересованные государственные органы. Правонарушителям предложено добровольно пройти психокоррекционные курсы сдерживания агрессии»

Говорили в МВД о лишении горе-отцов и матерей родительских прав. За последние 10 дней правоохранители направили больше 200 материалов в комиссию по делам несовершеннолетних. Примерно столько же граждан в глубоком запое госпитализировали на принудительное лечение в наркологию. А в колонии, по решению суда, вернулись 34 злостных нарушителя судебных предписаний.