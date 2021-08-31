Счастливый победитель акции “Летний Драйв” от компании Эврика — Медет Абдукаримов — до сих пор не может поверить в удачу.

Молодой человек стал обладателем новой иномарки. О розыгрыше узнал случайно: купил телефон и заполнил купон.

“Я выражаю свою благодарность компании Эврика, за то что они проводят такие честные розыгрыши. Я сам живу в Арыси и купил там телефон, кто же знал что все так обернется и я стану победителем, но я очень рад. У меня дома есть машина на которой я езжу в горы, теперь на этой Hyundai Accent буду ездить в город”, — говорит Медет Абдукаримов.

Компания «Эврика» повторно разгрызала четвертый автомобиль среди участников акции «Летний драйв», объявленная 20 августа, потенциальный победитель не выполнил условия акции, в таком случае, согласно правил результат аннулируется и розыгрыш проводят заново. Сегодня четвёртый Hyundai Accent нашёл своего счастливо обладателя в Каскелене. Для того чтобы принять участие в акции, нужно сделать покупку на сумму свыше 50 тысяч тенге. В акции приняли участие больше 50-ти тысяч покупателей Эврики.

“Акция проводится среди всех клиентов во всех регионах, где есть компании Эврика, Это не только для жителей Шымкента, но и для других регионов. Как вы сами видите, у нас есть победитель из Арыси, есть победители из Шымкента. Это не удивительно, потому что большее часть наших участников акции из Шымкента. Также есть из Сарыкемер. И сегодня мы разыграли машину победительницы из города Каскелен”, — рассказала Наталья Кудрявцева, директор по маркетингу компании “Эврика” по Казахстану.

По словам регионального директора компании Эврика, розыгрыш ценных призов проходит два раза в год.

“Такие акции у нас каждый год проходят. В этом году мы отмечаем 21 летие нашей компании, в этом году осенью тоже будет грандиозная акция. Разыгрывается у нас по электронной системе, по случайным цифра мы выбираем и проверяем то что они получили. Дело в том что никто до этого нам не жаловался, что мы разыгрываем между собой, такого у нас нет”, — говорит Ерлан Есенкулов, региональный директор компании “Эврика”.

Компания Evrika — лидер среди магазинов техники и электроники. Магазинов по всему Казахстану 28. И в каждом — широкий ассортимент техники, более 7-ми тысяч известных торговых марок.