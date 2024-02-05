Компания Evrika разыграла в Шымкенте десять путевок в солнечную Италию

Купить необходимый товар для дома или офиса и бесплатно отправиться в жаркую страну. Такое возможно с компанией Evrika!

В рамках масштабной акции среди покупателей были разыграны 10 путевок в Италию. С минуты на минуту назовут имена счастливчиков, которые станут обладателями ценных подарков и заветной путевки. Принять участие в розыгрыше, испытать удачу решила Анна Зубкова.

«Мы постоянные покупатели в торговом доме Evrika и, приобретя ноутбук, мы пришли в надежде еще и получить главный приз — путевку в Италию», — говорит Анна Зубкова, участница розыгрыша «Привет, Италия!».

Условия розыгрыша были максимально просты. Для того, чтобы получить шанс выиграть одну из десяти путевок на двоих достаточно было совершить покупку стоимостью от 100 000 тенге в одном из магазинов Evrika и зарегистрироваться в приложении Evrika Smart. В рамках акции «Привет, Италия!» приняли участие около 10 000 человек из разных городов Казахстана. Имена счастливчиков уже опубликованы на официальном сайте компании — evrika.com.

Алипаша Хинизов, директор компании Evrika:

«Задача компании — постоянное развитие, поддержание качества продукции и сервиса. Evrika старается оказывать максимум внимания своим клиентам и подобные акции — это часть масштабной и постоянной программы по работе с клиентами. Мы благодарим каждого, кто нам доверяет, кто выбирает наш бренд и я искренне хочу поздравить всех победителей».

Компания Evrika на рынке уже 24 года. И сегодня насчитывает более 10.000 наименований сертифицированных товаров. Включает 27 магазинов в 25 населенных пунктах Казахстана. Руководство компании на регулярной основе проводит различные акции, главное условие для всех покупателей — следить за новостями и совершать покупки в магазинах EVRIKA.

Instagram: @evrika.kazakhstan