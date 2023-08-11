Evrika подарила своим покупателям новые автомобили и ценные призы

С минуты на минуту назовут имена счастливчиков, которые станут обладателями новеньких автомобилей Chevrolet Nexia.

За генератором случайных чисел наблюдают десятки тысяч человек. В режиме онлайн покупатели Evrika наблюдают за итогами акции «Летний драйв». Она проводилась по всему Казахстану с 15 мая по 20 июля. В рамках акции компания также разыграла ценные призы — 130 человек стали обладателями качественной бытовой техники и электроники.

Алипаша Хинизов, директор компании Evrika:

«Все-таки это желание нашей компании порадовать наших покупателей. Но и еще нас всегда поддерживают наши партнеры и помогают проводить такого рода акции. У нас были и путевки в теплые страны, у нас был и розыгрыш квартиры, розыгрыш автомобиля. То есть мы каждый год стараемся, чтобы наши покупатели оставались довольными и приобретали у нас технику».

Условия акции были максимально просты. Нужно было зарегистрироваться в приложении Evrika Smart и совершить покупку стоимостью от 50 000 тенге. Имена счастливчиков уже опубликованы на официальном сайте компании evrika.com.

Екатерина Ивашова, директор по маркетингу компании Evrika:

«Мы обзвоним еще раз всех наших победителей розыгрыша и пригласим на мероприятие, которое пройдет у нас 3 сентября. Все победители приедут в этот день и мы вручим им ключи и документы и сами автомобили конечно же. Утешительные призы мы раздадим всем победителям на месте. А победителей автомобилей ожидаем, думаем приедут все».

Компания Evrika является лидером на рынке потребительской техники и электроники на юге страны. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 27 магазинов Evrika. В каждом из них представлен большой ассортимент, насчитывающий более 10 тысяч наименований товаров известных мировых брендов — это бытовая техника, электроника, товары для дома, кондиционеры и газовые колонки.

Instagram: @evrika.kazakhstan