В стране увеличилось количество заболевших ковид 19 среди тех кому меньше 18 лет.

По словам специалистов, все потому, что чаще всего в стране болеют семьями, а дети сидят дома на каникулах. С начала года ковид-19 подтвердился у 50 тысяч несовершеннолетних казахстанцев. 179 заболевших — новорожденные. Более 700 детей остаются в стационарах.

-Этому способствует то, что сейчас с детьми очень много отдыхают, дети в обществе взрослых. В основном, болеют семьями, — говорит Айжан Есмагамбетова, председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК.

Озвучили в Минздраве и причину летальных исходов от COVID-19 среди вакцинированных граждан. От коронавирусной инфекции в стране скончались 114 двукратно привитых казахстанцев. 27 из них — в Шымкенте. Большинство умерших были привиты российской вакциной «Спутник V», 19 процентов — Hayat-Vax, 3,5 процента — CoronoVac, меньше процента — QazVac.

Первым компонентом вакцины привились больше шести миллионов. Полный процесс вакцинации прошли почти 5 миллионов.

-Если эффективность вакцины, допустим, 91 процент, значит, девяти процентов человек вообще не ответит. Соответственно, они заболеют, и если есть хронические заболевания, то течение заболевания может быть сильным. Вторая часть — те, у которых есть иммунный ответ, но у кого-то он высокий, у кого-то низкий. Но тем не менее из-за того, что у них иммунный ответ есть, течение заболевания будет лучше проходить. В этой категории будет меньше смертности, — говорит Айжан Есмагамбетова, председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК.

Внушительные — 95 миллиардов тенге — потратило государство на покупку вакцины за всё время прививочной кампании. Говорили на брифинге и о подделке паспортов вакцинации. По словам специалистов, отличить фиктивный документ об иммунизации от настоящего — фактически невозможно.

-Если паспорт вакцинации был оформлен как положено, то есть медицинская организация ввела данные о вакцинации, то невозможно определить, поддельный паспорт вакцинации или неподдельный. Если же паспорт вакцинации изготовлен одним из методов фотошопа, не внесен в базу вакцинации, здесь можно отличить по QR-коду. На каждом паспорте вакцинации есть QR-код, если к нему подвести камеру, то там будет в ответ справка с действительными данными того, кто вакцинировался, — говорит Айжан Есмагамбетова, председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК.

Невакцинированным студентам разрешили с первого сентября посещать пары офлайн. Сдавать ПЦР-тест им не нужно, говорят в Минздраве. В вузах будет действовать система Ashyq.

-Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq. Требовать ПЦР справки нет необходимости, если они будут заходить по Ashyq, они будут заходить по статусу «синий» или «зеленый, — говорит Айжан Есмагамбетова, председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК.

Занятия не смогут посещать студенты с положительным ПЦР-тестом и так называемые контактные.

Работающим казахстанцам вакцинироваться все же придется. Успеть уколоться первым компонентом нужно до 15 сентября.

-Для нас очень важно повысить охват вакцинацией, и мы призываем вакцинироваться, не думая о том, что над вами висит «дамоклов меч» в виде проверки. Но, как я уже сказала, проект санитарных правил разработан, — говорит Айжан Есмагамбетова, председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК.

О результатах вакцинации, по словам специалистов, можно будет судить уже осенью. Если эпидситуация начнет выравниваться, то, возможно, локдаун в стране частично снимут — заведениям разрешат работать в субботу.