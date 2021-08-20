В Шымкенте для лечения больных коронавирусом пытались отдать студенческое общежитие.

Работой медучреждения заинтересовались санврачи. Оказалось, его открыли без лицензии. Прежде чем принять пациентов, учреждение должно было пройти проверку. Специалисты должны были осмотреть вентиляцию, есть ли «чистая» и «грязная» зоны, ограждение. После того как проблеме придали огласку, ковидный стационар закрыли.

По словам главного врача города, стационар в общежитии развернули без лицензии потому, что в городе был подъем заболеваемости.

«На сегодняшний день этот стационар не работает. Мы его открыли в экстренном порядке потому, что у нас не было мест в других больницах. Сейчас стационар закрыт и больных перевели», — пояснил Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.



Напомним, скандал вокруг открытия инфекционного стационара в здании общежития разгорелся после того, как таким решением стали возмущаться жители многоэтажек, расположенных рядом с общежитием.