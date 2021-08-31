С сегодняшнего дня жители Шымкента могут заказывать такси через приложение DiDi

DiDi, один из крупнейших в мире технологических сервисов по заказу поездок, объединяющий миллионы пользователей и водителей в 17 странах, начал работу в Шымкенте, третьем казахстанском городе. С сегодняшнего дня жители Шымкента смогут заказывать такси через приложение DiDi, скачав его в App Store и Google Play.

“Мы настроены на активное развитие в Казахстане и уверены, что инновационные технологии DiDi и построение качественных партнерских взаимоотношений с таксопарками и водителями станут залогом успешной работы нашего приложения в Шымкенте. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить жителей Казахстана доступными и безопасными поездками с DiDi”, — рассказал Джейден Чжу, глава DiDi в России, Восточной Европе и Центральной Азии.

Ключевой приоритет для DiDi – обеспечение безопасности и пассажиров, и водителей. Для этого в приложении предусмотрен ряд функций: сохранение конфиденциальности телефонных номеров, возможность добавлять контакты доверенных лиц для экстренной связи, возможность делиться маршрутом своей поездки с друзьями и семьей, которые смогут следить за передвижением в режиме реального времени, а также возможность отмены подобранного системой водителя/пассажира. Также в приложении есть кнопка SOS для пассажиров и водителей, которая позволяет в экстренной ситуации связаться с правоохранительными органами и передать сведения о поездке и текущее местоположение команде безопасности DiDi. Кроме того, жизнь и здоровье пассажиров и водителей во время поездок с DiDi в Казахстане дополнительно застрахованы на сумму до 4 млн тенге.

Известная казахстанская певица Назима Жанибекова (НAZИМА) стала первым пассажиром DiDi в Шымкенте. “Запуск DiDi в Шымкенте- действительно важное событие для моего родного города. Для меня DiDi, в первую очередь, надежный сервис, о чем свидетельствуют многочисленные функции приложения, отвечающие за безопасность водителей и пассажиров, а также строгие условия отбора водителей. Я очень рада, что у жителей Шымкента появилась возможность использовать для своих поездок такой сервис” — сказала Назима.

Основными принципами DiDi являются доступные поездки для пассажиров и достойный заработок для водителей. На сегодняшний день количество зарегистрированных водителей в Шымкенте уже превысило первоначально поставленную цель. Присоединившись к DiDi, водители и таксопарки получают привлекательные возможности для получения дохода за счет более высоких бонусов и более низких комиссий, могут воспользоваться круглосуточной поддержкой центра безопасности и более эффективно обрабатывать заказы с помощью инновационной системы интеллектуальной диспетчеризации и умной транспортной системы, разработанной и используемой DiDi.

Помимо Казахстана, DiDi работает в 16 странах, включая Китай, Австралию, Новую Зеландию, Японию, ЮАР, Бразилию, Мексику, Чили, Колумбию, Перу, Коста-Рику, Панаму, Россию, Доминиканскую Республику, Аргентину и Эквадор. У DiDi 17 сервисов, включая заказ такси, аренду автомобилей и велосипедов, организацию автобусных перевозок, каршеринг, доставку еды и другие.

Приложение DiDi Express для пассажиров доступно для скачивания в App Store и Google Play. Водители и партнеры могут зарегистрироваться в DiDi через приложение, которое доступно в Google Play и на веб-сайте (для таксопарков и партнеров-водителей).