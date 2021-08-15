Распространяемая информация о проведении Министерством труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК опроса с денежным вознаграждением является фейком, передает zakon.kz.

Информация о том, что МТСЗН проводит опрос с последующим вознаграждением в размере 50 тыс. тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности, — рассказали в пресс-службе министерства.

Как уточняется, МТСЗН не проводит никаких опросов граждан посредством мессенджеров и социальных сетей.

Предупреждаем граждан, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к аккаунтам и банковским счетам. Просим ни в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам и не оставлять там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону, — резюмируется в сообщении.