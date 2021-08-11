При оценке эффективности вакцинации установлено, что 99,9% заболеваемости коронавирусной инфекцией приходится на невакцинированных, при этом доля заболевших после вакцинации составила всего 0,1%, такие данные сообщил сегодня на заседании Правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

При этом, по данным Минздрава, удельный вес летальности от COVID-19 среди непривитых составил 97,7%, тогда как на вакцинированных приходится 2,3%, при этом вакцинированные имели тяжелые хронические заболевания.

Министр обратил внимание, что данные факты еще раз доказывают эффективность вакцинации в профилактике тяжелых последствий от КВИ.

На сегодняшний день в стране 1-компонентом вакцины привито – 5,9 млн. чел, охват подлежащего населения составил 59%, 2-компонентом привито около 4,5 млн. человек с охватом 45,2% подлежащего населения.

Наименьший процент охвата вакцинацией первой дозой отмечается в Мангистауской области (33,1%).

Регионы вакциной обеспечены в достаточном количестве. Поставка вакцин осуществляется согласно графику.