Яндекс.Еда и Wolt ограничат доставку алкоголя по инициативе прокуратуры

В рамках подведения итогов надзорной деятельности за прошедший период заместитель прокурора города Шымкента Марлен Сламбеков представил ключевые достижения прокуратуры в социально-экономической сфере, акцентируя внимание на результатах, имеющих реальное значение для обеспечения правопорядка и защиты прав граждан.

-
Редактор Юлия Машковская
-
15
Документы
Иллюстративное фото из открытых источников

Одним из наиболее значимых показателей стало восстановление нарушенных прав более 103 тысяч граждан, из которых 1,5 тысячи касались конституционных прав, включая право на труд, образование и социальную защиту.

Эти данные свидетельствуют о высокой результативности актов прокурорского надзора и их эффективности в правоприменительной практике.

В целях повышения правовой дисциплины среди бизнеса и ограничения негативных социальных явлений прокуратурой инициировано заключение меморандумов с компаниями «Яндекс.Еда» и «Wolt», предусматривающих ограничение доставки алкогольной продукции в запрещённое законодательством время.

Это стало важным шагом в профилактике бытовых правонарушений и защите несовершеннолетних от доступа к спиртным напиткам.

В рамках реализации Концепции «Закон и Порядок» в городе были проведены два заседания Координационного совета, а также масштабная акция, направленная на профилактику наркомании, лудомании и буллинга среди подростков.

В этих мероприятиях участвовали представители госорганов, учебных заведений и общественных организаций, что позволило сформировать комплексный подход к решению социальных проблем.

Отдельное внимание уделено борьбе с наркопреступностью в онлайн-пространстве. Совместно с коммунальными службами проекта «Тазалық сақшылары» с городских улиц было удалено свыше 6 тысяч надписей с рекламой наркотиков.

По материалам прокурорского реагирования возбуждено 9 уголовных дел, 2 из которых уже завершились обвинительными приговорами, к административной ответственности привлечены 1720 лиц.

Прокурор города поручил провести анализ всех обращений, поступающих через QR-коды, размещённые в школах, а также организовать масштабную информационно-разъяснительную кампанию в СМИ, направленную на укрепление семейных ценностей и популяризацию государственных программ занятости населения.

Прокуратура города Шымкента продолжает активную работу по обеспечению верховенства закона, защите прав граждан и повышению социальной устойчивости в регионе.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА