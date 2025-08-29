Яндекс.Еда и Wolt ограничат доставку алкоголя по инициативе прокуратуры

В рамках подведения итогов надзорной деятельности за прошедший период заместитель прокурора города Шымкента Марлен Сламбеков представил ключевые достижения прокуратуры в социально-экономической сфере, акцентируя внимание на результатах, имеющих реальное значение для обеспечения правопорядка и защиты прав граждан.

Одним из наиболее значимых показателей стало восстановление нарушенных прав более 103 тысяч граждан, из которых 1,5 тысячи касались конституционных прав, включая право на труд, образование и социальную защиту.

Эти данные свидетельствуют о высокой результативности актов прокурорского надзора и их эффективности в правоприменительной практике.

В целях повышения правовой дисциплины среди бизнеса и ограничения негативных социальных явлений прокуратурой инициировано заключение меморандумов с компаниями «Яндекс.Еда» и «Wolt», предусматривающих ограничение доставки алкогольной продукции в запрещённое законодательством время.

Это стало важным шагом в профилактике бытовых правонарушений и защите несовершеннолетних от доступа к спиртным напиткам.

В рамках реализации Концепции «Закон и Порядок» в городе были проведены два заседания Координационного совета, а также масштабная акция, направленная на профилактику наркомании, лудомании и буллинга среди подростков.

В этих мероприятиях участвовали представители госорганов, учебных заведений и общественных организаций, что позволило сформировать комплексный подход к решению социальных проблем.

Отдельное внимание уделено борьбе с наркопреступностью в онлайн-пространстве. Совместно с коммунальными службами проекта «Тазалық сақшылары» с городских улиц было удалено свыше 6 тысяч надписей с рекламой наркотиков.

По материалам прокурорского реагирования возбуждено 9 уголовных дел, 2 из которых уже завершились обвинительными приговорами, к административной ответственности привлечены 1720 лиц.

Прокурор города поручил провести анализ всех обращений, поступающих через QR-коды, размещённые в школах, а также организовать масштабную информационно-разъяснительную кампанию в СМИ, направленную на укрепление семейных ценностей и популяризацию государственных программ занятости населения.

Прокуратура города Шымкента продолжает активную работу по обеспечению верховенства закона, защите прав граждан и повышению социальной устойчивости в регионе.