Акиматом Шымкента совместно с прокуратурой проведён ежегодный Единый день отчёта

Акиматом города Шымкента совместно с прокуратурой проведён ежегодный Единый день отчёта, который стал важной площадкой для диалога власти и бизнеса.

Мероприятие носило не только отчётный характер, но и превратилось в открытую дискуссионную платформу для обсуждения системных вопросов, с которыми сталкиваются предприниматели и инвесторы.

В ходе встречи при участии заинтересованных государственных органов и представителей Региональной палаты предпринимателей «Атамекен» обсуждались актуальные проблемы деловой среды.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения правовой защиты субъектов бизнеса, снижению административных барьеров, улучшению условий для инвестиций и созданию благоприятного климата для развития предпринимательства в Шымкенте.

По итогам обсуждений были выработаны консолидированные решения, направленные на устранение выявленных трудностей.

Исполняющий обязанности прокурора города Шымкента Сламбеков М.К. подчеркнул, что защита прав предпринимателей и инвесторов находится на особом контроле прокуратуры.

Органы прокуратуры намерены продолжать системную работу в данном направлении, оказывая бизнесу правовую поддержку, обеспечивая справедливое рассмотрение обращений и содействуя в соблюдении всех установленных норм законодательства.

Для удобства предпринимателей и инвесторов создан Call-центр по защите их прав.

По возникающим вопросам можно обращаться по номеру +7 707 615 00 10.

Кроме того, действует Фронт-офис по адресу: город Шымкент, улица Еримбетова, 304 Г, здание Бизнес-центра «Заңғар».

Приём ведётся в рабочие дни с 09:00 до 19:00.

Прокуратура города Шымкента напоминает, что готова оперативно реагировать на обращения субъектов бизнеса, содействуя созданию прозрачной и безопасной деловой среды.

Проведение Единого дня отчёта является наглядным подтверждением приверженности принципам открытости, конструктивного взаимодействия и поддержки предпринимательства как ключевого сектора экономики города.