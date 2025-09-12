Прокуратура усилила надзор за законностью действий налоговых органов

В Шымкенте защита прав предпринимателей остаётся одним из ключевых направлений деятельности органов прокуратуры Республики Казахстан.

Прокуроры подчеркивают, что стабильная и правовая деловая среда является основой экономического развития, а обеспечение законности при рассмотрении дел об административных правонарушениях в налоговой сфере напрямую влияет на доверие бизнеса к государственным институтам.

Ежегодно в рамках надзорной деятельности прокуратура фиксирует многочисленные и повсеместные ошибки, допускаемые налоговыми органами при рассмотрении дел о нарушениях налогового законодательства.

Подобные процессуальные нарушения становятся причиной ущемления прав предпринимателей и создают дополнительную нагрузку на судебную систему Шымкента и других регионов страны.

По данным надзорного ведомства, только за последние два года по актам прокурорского надзора и принятым мерам реагирования было отменено 3 820 незаконных постановлений налоговых органов (в 2024 году — 1 787, за первые шесть месяцев 2025 года — 2 033).

В результате удалось защитить права 2 120 предпринимателей и представителей бизнеса (в 2024 году — 1 261, за полгода 2025 года — 859), которые ранее были необоснованно привлечены к ответственности.

Для устранения системных проблем и предотвращения нарушений в будущем прокуратура инициировала разработку комитетом государственных доходов специальных методических рекомендаций по производству дел об административных правонарушениях в налоговой сфере.

Этот документ направлен на повышение правовой грамотности сотрудников налоговых органов, формирование единообразной практики применения законодательства и снижение рисков необоснованного привлечения предпринимателей к административной ответственности.

Прокуратура Шымкента отмечает, что данные рекомендации будут полезны не только для работников налоговой службы, но и для прокуроров и судей, рассматривающих подобные дела.

Ожидается, что их внедрение позволит исключить ранее распространённые ошибки, обеспечить более справедливое и законное рассмотрение дел и тем самым укрепить правовые гарантии для предпринимателей, создавая благоприятные условия для ведения бизнеса в городе и в целом по стране.

Подобная работа генеральной прокуратурой проводится и по другим категориям дел об административных правонарушениях.