Более одной тонны конопли и около 300 спичечных коробков с марихуаной изъяли полицейские Туркестанской области.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области и Жетысайского районного отдела полиции ликвидировали крупный наркопосев, сообщает Пресс-служба ДП ТО.

Ранее, в Жетысайский РОП поступила информация о том, что некий житель района занимается незаконным культивированием запрещенных к возделыванию растений. Получив сообщение, стражи порядка сразу же приняли комплекс оперативных мер с целью пресечения наркопреступления.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские задержали местного жителя, причастного к выращиванию наркосодержащих кустов, похожих на коноплю. При обыске во дворе подозреваемого оперативники обнаружили 840 кустов наркосодержащего растения со специфическим запахом. Кроме того, полицейские изъяли у подозреваемого 289 спичечных коробков с содержимым, похожего на марихуану.

Данный факт зарегистрировали по ст. 300 ч.2 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно заключению, изъятые кусты наркосодержащего растения оказались коноплей, общим весом свыше одной тонны, а в спичечных коробках находилась «высушенная марихуана».

Подозреваемый взят под стражу. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.

Полицейские Туркестанской области предупредждают граждан о уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и посевом наркосодержащих растений. Если же Вы владеете какой-либо информацией о фактах хранения или сбыта наркотиков, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.

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