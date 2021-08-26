В Шымкенте по предмету «Основы предпринимательства» всего 76 преподавателей завершили групповое практическое обучение и получили сертификаты (46 преподавателей колледжей (ТиПО) и 30 преподавателей общеобразовательных школ), из них 69 – это учителя с казахским языком преподавания и 7 – с русским.

Данный курс проводился высококвалифицированными и опытными бизнес-тренерами НПП РК «Атамекен» в онлайн режиме. Для реализации данных проектов НПП РК «Атамекен» разработан учебно-методический комплекс, программа курсов повышения квалификации и видеоуроки с возможностью онлайн-обучения через платформу Atameken Academy.

По итогам 2020 года проведено повышение квалификации для 37 преподавателей государственных организаций технического и профессионального образования, а также для 50 педагогов общеобразовательных школ. Обучено свыше 4,5 тыс. студентов организаций ТиПО, а также школьников.

Теперь педагоги колледжей «Колледж индустрии питания и сервиса», «Дорожно-транспортный колледж», «Политехнический колледж», «Колледж легкой промышленности и сервиса», «Колледж энергетики и связи», «Высший медицинский колледж», «Высший колледж новых технологий им. М.Утебаева» и общеобразовательных средних школ №120, №122, № 40, №36, №15, №5, №134, №99, №6, № 98 и т.д. уже с 1 сентября смогут передать полученные знания ученикам.

А именно обучать школьников и студентов основам предпринимательской деятельности, закладывая и формируя в них бизнес-мышление и основные навыки ведения бизнеса. Всего на элективную дисциплину отведено 36 факультативных часов, из них 30% — теория, 70% — практика.

«Основы предпринимательства и бизнеса» — это не просто предмет, это система, которая поможет повысить уровень предпринимательской грамотности. Программа состоит из теоретических занятий, практических заданий в игровой форме, разбора бизнес-кейсов, бизнес-игр. Нужно сказать, что сейчас подрастающему поколению необходимы знания о предпринимательской деятельности и управлении финансами. Никакие другие предметы не смогут сформировать у школьников и студентов общих и в то же время достаточно цельных представлений об основах предпринимательства, — отметил директор Палаты предпринимателей г.Шымкент Нурлан Кабиштаев.

Основной целью этого курса является профессиональная ориентация молодежи на бизнес. Бизнес — это такая же профессия, как и другие. Уже в стенах своего учебного заведения ребята получают понимание, что такое бизнес, что такое предпринимательство, пробуют себя в этом. Также наставники научат применять методы и формы планирования и использования ресурсов.