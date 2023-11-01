Аким Шымкента раскритиковал строительство колледжа

Аким Шымкента обрушился с критикой за некачественное строительства колледжа №10.

Во время рабочего объезда, градоначальник выявил ряд недостатков. Габит Сыздыкбеков поручил ответственным за строительство объекта подрядчикам, устранить все явные недочёты.

Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента:

«Как вы выполнили строительные работы? Вы думали, что всё вам сойдет с рук? Никто ничего не скажет? Вы говорите, что закончили строительство. Но как можно принять такой объект?».

Новый корпус колледжа, в жилом массиве Сайрам, рассчитан на 300 мест. Помимо этого, есть столовая на 200 человек и актовый зал. Здание должны ввести в эксплуатацию до конца этого года