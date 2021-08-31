Без воды и корма остались тысячи домашних животных в Толебийском районе Туркестанской области.

Жители четырех сёл собрались, чтобы пожаловаться на отсутствие пастбищных земель. По их словам, там, где раньше пасли скот, теперь расположены зоны отдыха. Закрыт и проход к реке.

Вместо того чтобы пастись на лугах, лошади вынуждены стоять под палящими лучами солнца в загонах. По словам жителя села Каскасу Толебийского района Есенбека Ауезбаева, отправить скот на выпас невозможно. Все потому, что пастбищные земли вокруг села оказались в собственности владельцев многочисленных зон отдыха.

— Пасти скот на лугах нельзя, их обнесли изгородью. Сразу штрафуют, мол земля чужая. Вот и вынуждены содержать скот в подворье. Вместо того чтобы выгуливать их у подножья гор. Приходится кормить заготовками в сезон, когда луга полны травой, это плохо, — говорит Есенбек Ауезбаев.

О возврате пастбищных земель говорят жители сразу 4-рёх сёл. Керегетаса, Кенесарыка, Нижнего и Верхнего Каскасу.

— В 1998 году в четырёх селах были несколько тысяч гектаров общих, неделимых пастбищных земель. Но, каким-то образом их часть оказалась в собственности предпринимателей. А схема простая: приобретают, несколько гектаров под пастбища. Передают из одних рук в другие. И уже третий владелец получает землю с измененным целевым назначением под зону отдыха. Как? Водоохранная зона в 30 – 40 метрах отсутствует, повсюду ограждения даже на реке. А у нас в селе около тысячи коров, полторы — 2-е тысяч голов лошадей, 4 – 5 тысяч овец. А в законе прописано, что на одну корову должно быть не меньше 3-х гектаров пастбища для откорма,- говорит

Ерлан Бексеитов, житель села Керетас Толебийского районаю -Мы с местными жителями выяснили, что в нижнем Каскасу у нас 220 гектаров пастбищ. В селе Кенесары – 280. Верхний Каскасу – 167 гектаров пастбищных земель. Остальные земли находятся в частных руках. Люди в ужасе не знают, что им делать, как и на что содержать домашний скот.

В акимате о ситуации с пастбищами в сёлах знают не понаслышке. Местные жители неоднократно обращались к ним с претензиями. В Толебийском районе 168 предпринимательских объектов, которые изменили целевое назначение земли с пастбищных на зоны отдыха.

— В сельском округе Каскасу есть 1074 гектаров пастбищных земель, которые были выданы 3-м крупным сельским потребительским кооперативам. Мы работаем над возвратом порядка восьмисот гектаров земли в общее пользование. На сегодняшний день идут судебные процессы. Кроме того, все предпринимательские объекты, получившие в свое время земли под пастбища и изменившие целевое назначение, так же будут возвращены государству, через суд, комментирует Бакберген Куралбаев, заместитель акима Толебийского района.

Заместитель акима признается, что работа по возврату земель в собственность государства трудоемкий процесс, требующий ни одного года. Что касается ограждений на реках, то этот вопрос пообещали решить в ближайшие несколько недель.