Дефицит пастбищ в Туркестанской области превысил 2 миллиона га

В Туркестанской области более 8 млн га пастбищных угодий. Но для развития животноводства этого недостаточно.

Ощущается нехватка как минимум ещё 2 млн га. Чтобы восполнить возникший дефицит, управление земельных отношений ежегодно проводит мониторинг и возвращает неосвоенные участки в собственность государства. Таким образом к 2024 году планируется снизить потребность крестьян в пастбищах почти в два раза.

В Туркестанской области не хватает свыше двух миллионов гектаров пастбищных угодий. Для решения проблемы планируется переход на эксплуатацию общих пастбищ и сезонных земель, строительство откормочных площадок и молочных ферм. По словам руководителя областного управления земельных отношений, это даст толчок увеличению площадей пастбищ в сельской местности.

«Количество сельских округов, обладающих общей землёй, составило 25. В них насчитывалось 114 населённых пунктов. В 2022 году их число достигло ста шестидесяти четырёх. Общая потребность в пастбищах составляла 3 млн 119 тыс. гектаров и на начало 2022 года мы утвердили план, предусматривающий возврат земель, на площади миллион 12 тысяч гектар. 405 тысяч гекторов — путём возврата в собственность государства и 606 тысяч — через подписание меморандумов»,- рассказал руководитель управления земельных отношений Туркестанской области Ермек Тлеген.

Общая площадь пастбищных угодий в регионе составляет 8 млн- 860 тыс. гектаров. Но при этом наблюдается дефицит поголовья скота. Глава региона указал на ряд проблем и дал конкретные поручения.

«Акимы Арысского, Кентауского, Келесского, Байдибекского, Казыгуртского, Сайрамского, Сарыагашского, Тюлькубасского, Шардаринского районов плохо организовали работу. Управление земельных отношений так же не организовало координационную работу на должном уровне с местными акиматами. Поручаю государственным органам проводить систематический мониторинг закрепленных земельных участков и отчуждать бесхозные земли», — сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

В этом году был утвержден план возврата в собственность государства земельных участков площадью 330 тысяч гектаров. Таким образом в 2024-ом году дефицит пастбищ в области снизится до 1-го млн-на ста семи тысяч гектаров. Как надеются власти, в результате планомерной работы потребность в пастбищных землях в ближайшие годы будет полностью устранена.