Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с вновь избранными акимами сельских округов.

Поздравив новых акимов с победой на народных выборах, глава региона также обозначил дальнейшие цели и задачи.

» Прежде всего аким должен быть человеком дела. Сельский аким обязан активно взаимодействовать с населением. Деятельность сельских акимов напрямую связана с потребностями, возникающими в повседневной жизнедеятельности каждого жителя. Поэтому это очень правдивый и ответственный путь. В первую очередь, необходимо провести анализ актуальных проблем и составить карту проблем. В том числе необходимо уточнить приоритетные проекты и внести предложения по путям их решения. В приоритете — социальные вопросы. Необходимо создать новые рабочие места, приложить усилия к обеспечению занятости населения, открыть новые предприятия, привлечь инвестиции. Необходимо повысить чистоту, озеленение, благоустройство, привести в порядок санитарное состояние и обеспечить нормальную работу мусорных полигонов», — сказал Умирзак Шукеев.

Также глава региона, в рамках законодательства, поручил провести работу по возврату неиспользуемых земель в государственную собственность. Учитывая запросы населения, поручено решить вопросы выделения земель под индивидуальное жилищное строительство, работу крестьянских хозяйств, общих пастбищных угодий.

Наряду с этим, поручено изучить возможности внедрения новых технологий в сфере сельского хозяйства, капельного орошения, использовать метод получения 2-3 видов урожая в год, строительство прудов с целью обеспечения сточной водой и внести свои предложения. И особое внимание уделить работам по разведению поголовья, ветеринарной безопасности.

По итогам выборов в Туркестанской области избраны 60 акимов. Вновь избраны 32-акима (53%).