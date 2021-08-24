Из них, 25 фактов проведения различных торжеств, нахождение в местах скопления людей без медицинских масок — 54, работа торговых точек, несмотря на ограниченное время, — 50 и нарушение карантина игротеками — 3 факта.

По всем выявленным фактам полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК и направили в соответствующие службы для привлечения к административной ответственности.

К примеру, в одном из заведений города Арысь местный житель организовал свадебное торжество «Кыз узату», на которое собралось около 150 человек. За несоблюдение требований карантинного режима в отношении владельца заведения и устроителя тоя полицейские собрали материалы и направили в СЭС для принятия законного решения. Также с присутствующими гостями участковые инспектора провели разъяснительные беседы о недопустимости нарушений ограничительных мер и распустили всех по домам.

Полицейские Туркестанской области также провели с владельцами магазинов, увеселительных заведений, игротек, рынков и кафе-баров профилактическую работу о важности соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и предупредили об ответственности за нарушение карантина. Стражи порядка отметили , что подобные мероприятия будут иметь свое продолжение и призывают граждан соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и держать социальную дистанцию.