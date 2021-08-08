В дежурную часть Шардаринского РОП с заявлением о квартирной краже обратился один из местных жителей.

Со слов мужчины, ночью к нему домой проникли неизвестные и похитили 420 тысяч тенге, лежавшие на полке. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража».

Оперативники Шардаринского РОП по подозрению в совершении кражи задержали 3 молодых людей, местных жителей.

Как выяснилось, подозреваемые успели потратить похищенные деньги.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые находятся под подпиской.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и принять меры к сохранности своего имущества.