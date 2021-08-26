Суд, учтя все обстоятельства, назначил наказание в виде штрафа.

По материалам следствия, подсудимый сообщил коллеге, что им заинтересовалась Антикоррупционная служба. Но за 5 миллионов тенге начальник готов был помочь и даже обещал последующее покровительство.

Только вот сотрудник оказался не из робкого десятка. Он сам обратился за помощью к борцам с коррупцией и позже принёс руководителю меченые купюры.

Прокурор запросил для чиновника 6 с половиной лет лишения свободы. Однако суд, учтя все обстоятельства, назначил наказание в виде штрафа. Кроме того, мужчина больше не сможет занимать должности в государственных органах