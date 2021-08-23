По словам полицейских, каждое четвертое ДТП в Казахстане совершается с участием несовершеннолетних. С начала года в авариях погибли 90 детей.

-Безопасность детей на дорогах — важная и актуальная тема. К сожалению, каждое четвертое ДТП в республике совершается с участием несовершеннолетних. С начала года в подобных ДТП погибли 90 детей, 1 860 получили ранения. В период пандемии и социальной изоляции населения, когда большинство учащихся переведено в дистанционный формат обучения, снизился и объем образовательной и праворазъяснительной работы среди молодого поколения, — считает Нурдильда Ораз, официальный представитель МВД РК.