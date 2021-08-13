Также направление можно получить через ЦОН.

В шымкентском филиале «Правительства для граждан» рассказали, как взрослым и детям с инвалидностью оформить онлайн направление в санаторий для лечения.

Чтобы оформить направление через портал eGov необходимо сделать несколько действий.

— авторизуйтесь на портале и через поиск услуг найдите услугу «Оформление документов на обеспечение инвалидов и детей-инвалидов санаторно-курортным лечением».

— закажите услугу онлайн, заполните все необходимые данные.

— подпишите заявление с помощью ЭЦП либо при помощи sms-пароля.

— результат услуги можно узнать в личном кабинете.

Чтобы оформить услугу онлайн нужно быть зарегистрированным в базе мобильных граждан. Результат оказания государственной услуги предоставляется управлением занятости и социальной защиты города Шымкент.

Время оказания услуги без учета дня сдачи документов – 10 рабочих дней. Добавим, что санаторно-курортное лечение гражданам и детям с инвалидностью назначается медико-социальной экспертизой.

Оформить направление можно и в ЦОНе.

Для этого забронируйте онлайн-очередь в ЦОН. В выбранную дату нужно прийти за 20 минут до назначенного времени для подтверждения брони и обратиться в льготное окно. При себе необходимо иметь удостоверения личности, дополнительно могут понадобиться документы об инвалидности и копия выписки из индивидуальной программы реабилитации. Если обращается представитель гражданина ему необходимо иметь доверенность.

«Людям с инвалидностью не обязательно посещать ЦОНы во время карантина, достаточно подать заявку через портал eGov. После оформления документов, клиенту придет sms-оповещение. Также информацию можно получить удаленно, позвонив в справочную службу отдела занятости» — рассказала Алтынай Татаева, пресс-секретарь шымкентского филиала «Правительства для граждан».

С начала года ЦОНы г. Шымкент приняли более 6 000 заявлений на получение направления для санаторно-курортного лечения.