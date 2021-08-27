К месту ЧС согласно инструкции взаимодействия были направлены силы и средства ДЧС г.Шымкента.

Это 8 единиц техники и 33 человека, специалисты Филиала Центра медицины катастроф. Кроме того один беспилотный летательный дрон «DJI Matrice 200», время полета которого составляет 30 минут.

Силы и средства ДЧС г.Шымкент на место происшествия прибыли 27 августа в 04.05 минут. Сейчас находятся в Жамбылской области возле школы имени Сыдыка Абланова в селе Байзак.

Штаб находится в 10 км от места взрыва. На данный момент ждут указания штаба.

Напомним, что 26 августа в 17-50 в 10 км от с. Байзак, с/о Жанатурмыс Байзакского района Жамбылской области на территории воинской части №28349 МО РК произошел пожар склада боеприпасов.