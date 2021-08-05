Центр «Самғау Сенім» оказывает социальную помощь малообеспеченным семьям, многодетным матерям, подвергшимся бытовому насилию.

Руководитель управления занятости и социальной защиты города Шымкент Балмаржан Нарбекова посетила подведомственный управлению Центр «Самғау сенім», где ознакомилась с качеством оказываемых услуг. Также побеседовала с получателями услуг, выслушала их пожелания.

Центр «Самғау Сенім» оказывает социальную помощь малообеспеченным семьям, многодетным матерям, подвергшимся бытовому насилию. Сегодня в кризисном центре оказывают услуги около 25 девушкам и детям, испытывающих различные трудности. Все они нуждаются в социальной и правовой поддержке.

Стоит отметить, с лицами, подвергшимися домашнему насилию, здесь ведется работа по 9 направлениям. В частности, по социально-правовому направлению со стороны юристов центра оказывается поддержка по расторжению брака, оформлению документов на алименты, получению свидетельства о рождении ребенка и копии решения суда, открытию заблокированного лицевого счета, расследованию уголовного дела в отношении услугополучателей. Кроме того, профессиональные специалисты-психологи помогают им выйти из стресса и встать на ноги.

В целом центр «Самғау Сенім» работает с 2019 года. За это время 579 человек получили убежище и социальную помощь. С начала года услуги оказаны 311 гражданам.

Обращения и предложения, высказанные в ходе встречи со стороны услугополучателей, взяты на контроль руководством управления.