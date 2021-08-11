Туркестанские полицейские задержали подозреваемую в семи кражах, совершенных в двух областях Казахстана.

В дежурную часть УП Туркестана с заявлением обратилась местная жительница о том, что стала жертвой карманной кражи. Со слов потерпевшей, днем во время посещения одного из салонов красоты города у нее пропала сумка. В сумке находились около 200 тысяч тенге и сотовый телефон стоимостью 170 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража”.

Стражи порядка опросили очевидцев и проверили близлежащие территории, изучили камеры видеонаблюдения. Спустя три дня, оперативники вышли на след подозреваемой и задержали ее по месту жительства. Ею оказалась ранее судимая жительница Шымкента, безработная. На сегодня полицейскими установлена ее причастность к семи фактам карманных краж, из них три факта в Туркестане, два в Жетысае и два в Кызылординской области. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Она находится под стражей.